Stalker_13

Александр Stalker_13

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • HTML-верстальшик

    $250

    Нужен верстальщик под несколько проектов. Отличные знания HTML, CSS, JavaScript Знание XLST будет плюсом. Сдельная работа, срок исполнения от 2 до 5 дней. Подробнее по почте или skype

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст на английском для сайта

    $50

    Необходимы оптимизированые тексты на английском языке для каждой страницы сайта такси для иностранцев. Объем - 1000 символов на 1 странице. Сайт Taxiarea.ru

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад