Stalker_13

$250
Нужен верстальщик под несколько проектов. Отличные знания HTML, CSS, JavaScript Знание XLST будет плюсом. Сдельная работа, срок исполнения от 2 до 5 дней. Подробнее по почте или skype
HTML-верстка10 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужен верстальщик под несколько проектов. Отличные знания HTML, CSS, JavaScript Знание XLST будет плюсом. Сдельная работа, срок исполнения от 2 до 5 дней. Подробнее по почте или skype
Необходимы оптимизированые тексты на английском языке для каждой страницы сайта такси для иностранцев. Объем - 1000 символов на 1 странице. Сайт Taxiarea.ru