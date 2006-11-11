Stamm

Рустам Загиров Stamm

 
35 летРоссия/Иваново
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Резюме:

Имеется домашний компьютер с выходом в интернет. Знание железа и дизайна на уровне продвинутого пользователя. Имеется большой опыт создания cайтов на HTML+CSS+JavaScript+PHP+MySQL.

Личные качества:

Самообучаемость, целеустремлённость, пунктуальность, чёткость определения сроков работ

Дополнительные навыки:

слепой десятипальцевый метод печатания

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
Отзывы заказчиков
rulez25
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$75
10 баллов
17 лет назад
Создание доски объявлений
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
skamenev
47 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
8 баллов
17 лет назад
Нарисовать красивую круговую диаграмму на PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
grIeIy
Сергей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Еженедельный бэкап MySQL в cpanel на мой FTP
Работает отлично и в указанные сроки.
Добропорядочный заказчик, только уж очень любит торговаться)))
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