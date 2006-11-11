Резюме:

Имеется домашний компьютер с выходом в интернет. Знание железа и дизайна на уровне продвинутого пользователя. Имеется большой опыт создания cайтов на HTML+CSS+JavaScript+PHP+MySQL.

Личные качества:

Самообучаемость, целеустремлённость, пунктуальность, чёткость определения сроков работ

Дополнительные навыки:

слепой десятипальцевый метод печатания