Резюме:
Имеется домашний компьютер с выходом в интернет. Знание железа и дизайна на уровне продвинутого пользователя. Имеется большой опыт создания cайтов на HTML+CSS+JavaScript+PHP+MySQL.
Личные качества:
Самообучаемость, целеустремлённость, пунктуальность, чёткость определения сроков работ
Дополнительные навыки:
слепой десятипальцевый метод печатания
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
8 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
17 лет назад
Работает отлично и в указанные сроки.
Ответный отзыв
Добропорядочный заказчик, только уж очень любит торговаться)))