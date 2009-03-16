Образование: 1990-1996 Национальный технический университет (КПИ).
Квалификация: Инженер - механик.
Дополнительное 2006 Учебный центр "Успех".
образование: Курсы “Трехмерная компьютерная графика 3DS MAX ".
Опыт работы: 2006 Продакшн студия "Ostin Film"
Моделлер - аниматор 3DS MAX.
Опыт 3D графики:
Создавал анимацию в архитектурной визуализации комплекса новостроек.
Выполнял моделирование и анимацию для рекламных проектов.
Принял участие в работе над мультипликационной передачей.
Участвовал в разработке анимации и моделей компьютерной игры.
Низко - и высокополигональное моделирование.
Текстурирование (UVW Map, Unwrap).
Визуализация (V-ray).
Анимация объектов.
Анимация персонажей (Character Studio).
Работаю в программах:
Photoshop, After Effects, Maya,Illustrator, Zbrush,AutoCAD.
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