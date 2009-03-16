Standim

Анатолий Стойко Standim

 
54 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
3DS MAX: моделирование и анимация

Образование: 1990-1996 Национальный технический университет (КПИ).

Квалификация: Инженер - механик.

Дополнительное 2006 Учебный центр "Успех".

образование: Курсы “Трехмерная компьютерная графика 3DS MAX ".

Опыт работы: 2006 Продакшн студия "Ostin Film"

Моделлер - аниматор 3DS MAX.

Опыт 3D графики:

Создавал анимацию в архитектурной визуализации комплекса новостроек.

Выполнял моделирование и анимацию для рекламных проектов.

Принял участие в работе над мультипликационной передачей.

Участвовал в разработке анимации и моделей компьютерной игры.

Низко - и высокополигональное моделирование.

Текстурирование (UVW Map, Unwrap).

Визуализация (V-ray).

Анимация объектов.

Анимация персонажей (Character Studio).

Работаю в программах:

Photoshop, After Effects, Maya,Illustrator, Zbrush,AutoCAD.

AutoCADIllustrator3ds MaxV-RayPhotoshopAfter Effects
Портфолио
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Отзывы заказчиков
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Создать 3D из контуров простых объектов.
Анатолий сделал то. что нужно. После доработок получилось реально красиво и информативно.
molotok
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
48 отзывов
$40
9 баллов
15 лет назад
Анимация воды
Отлично сделанная работа, подход с фантазией. Не 10 баллов, потому что немного не поняли друг друга, возможно я просто не смог до конца объяснить что мне нужно.
Серьезный заказчик, приятный в общении человек. Всем брать в пример!
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