Создать 3D из контуров простых объектов.

Подробности в приложенном рисунке.

Не требуется: рисовать реалистичные материалы, делать заливку, тени и блики. Нужно сделать контуры элементов. При этом, скажем, у крышек баночки и тюбика грань частично рефленная - это нужно нарисовать и на схеме.

Элементы должны быть легко узнаваемы.

Выполнять работу нужно в среде, которая позволит мне при необходимости легко изменить положение камеры и экспортировать новое изображение в png-формат для размещения на сайте.

Оплата: 750 WMR. Сроки: 3 дня.