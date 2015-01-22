Здравствуйте. Нам нужны специалисты у которых в портфолио есть разработанные интерьеры помещений, экстерьеры домов (если так можно выразиться). Сейчас на рынок выпускается принципиально новое решение для внутренней и внешней отделки из натурального дерева в связи ...
Создать 3D из контуров простых объектов.
Подробности в приложенном рисунке.
Не требуется: рисовать реалистичные материалы, делать заливку, тени и блики. Нужно сделать контуры элементов. При этом, скажем, у крышек баночки и тюбика грань частично рефленная - это нужно нарисовать и на схеме.
Элементы должны быть легко узнаваемы.
Выполнять работу нужно в среде, которая позволит мне при необходимости легко изменить положение камеры и экспортировать новое изображение в png-формат для размещения на сайте.
Оплата: 750 WMR. Сроки: 3 дня.
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