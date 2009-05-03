Здравствуйте. Нам нужны специалисты у которых в портфолио есть разработанные интерьеры помещений, экстерьеры домов (если так можно выразиться). Сейчас на рынок выпускается принципиально новое решение для внутренней и внешней отделки из натурального дерева в связи ...
3D модель бутылки
Требуется по чертежу сделать 3D модель в любом формате: STL, IGS, MCX, SLD или PROING
Соответственно : сколько стоит и сколько времени. Чертеж в jpg прикреплен для просмотра. Есть dwg. Скину на почту после договоренности.
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