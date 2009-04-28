Суть в след. есть жираф в 3d(3d Max). Нужно придать ему движения, т.е. анимацию. И свести в один рекламный ролик. Сроки поджимают. Сценарий прости 1. Смотри в камеру, моргает 2.Во весь полный ...
Доработка ваших интерьеров под наш проект
Здравствуйте. Нам нужны специалисты у которых в портфолио есть разработанные интерьеры помещений, экстерьеры домов (если так можно выразиться). Сейчас на рынок выпускается принципиально новое решение для внутренней и внешней отделки из натурального дерева в связи с чем, нам нужно показать товар лицом. Что нужно:
1. Берём какой либо ваш интерьер, например http://www.weblancer.net/files/portfolio/1234/123405/283473.jpg
2. Берём чертёж деревянного профиля: http://www.proffdesign.net/3d/43.pdf который в жизни выглядит так: http://www.proffdesign.net/3d/43x.jpg
3. "Обиваем" этим профилем стены (и если надо потолок), в результате получаем примерно такое: http://www.proffdesign.net/3d/rez1.gif http://www.proffdesign.net/3d/rez2.jpg
Работы у нас много! Нам давно нужен адекватный 3дшник(ца)
Просьба не писать в ICQ копии ваших предложений, поверьте всё что напишите здесь я изучаю.
В идеале если сможете накидать примеры.
Указывайте цену одного обработанного интерьера!
Работаю через СБС. Люди без портфолио не интересуют.
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