Доработка ваших интерьеров под наш проект

Здравствуйте. Нам нужны специалисты у которых в портфолио есть разработанные интерьеры помещений, экстерьеры домов (если так можно выразиться). Сейчас на рынок выпускается принципиально новое решение для внутренней и внешней отделки из натурального дерева в связи с чем, нам нужно показать товар лицом. Что нужно:

1. Берём какой либо ваш интерьер, например http://www.weblancer.net/files/portfolio/1234/123405/283473.jpg

2. Берём чертёж деревянного профиля: http://www.proffdesign.net/3d/43.pdf который в жизни выглядит так: http://www.proffdesign.net/3d/43x.jpg

3. "Обиваем" этим профилем стены (и если надо потолок), в результате получаем примерно такое: http://www.proffdesign.net/3d/rez1.gif http://www.proffdesign.net/3d/rez2.jpg

Работы у нас много! Нам давно нужен адекватный 3дшник(ца)

Просьба не писать в ICQ копии ваших предложений, поверьте всё что напишите здесь я изучаю.

В идеале если сможете накидать примеры.

Указывайте цену одного обработанного интерьера!

Работаю через СБС. Люди без портфолио не интересуют.