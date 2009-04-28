Добрый день, есть исходник(максовский) файла одной шины. Надо поменять протектор (моделлинг интересует) - это надо сделать примерно за 10 часов желательно - а если что уже и до утра смогу подождать. ...
Анимация модели жирафа для ролика
Суть в след. есть жираф в 3d(3d Max). Нужно придать ему движения, т.е. анимацию. И свести в один рекламный ролик. Сроки поджимают.
Сценарий прости
1. Смотри в камеру, моргает
2.Во весь полный рост
3. начинает идти и падает
4 упал на спину. возле головы ноут. и выскакивает цена
5. занова смотрит
6. Жираф на спине, ноут, цена, крупно.
Надпись "Нижу не бывает! Дошло?"
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