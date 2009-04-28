Анимация модели жирафа для ролика

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  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок353 просмотра

Суть в след. есть жираф в 3d(3d Max). Нужно придать ему движения, т.е. анимацию. И свести в один рекламный ролик. Сроки поджимают.

Сценарий прости

1. Смотри в камеру, моргает

2.Во весь полный рост

3. начинает идти и падает

4 упал на спину. возле головы ноут. и выскакивает цена

5. занова смотрит

6. Жираф на спине, ноут, цена, крупно.

Надпись "Нижу не бывает! Дошло?"

3ds Max
16 лет назад
EleGant23
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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