EleGant23

Максим Морозов EleGant23

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Анимация модели жирафа для ролика

    Суть в след. есть жираф в 3d(3d Max). Нужно придать ему движения, т.е. анимацию. И свести в один рекламный ролик. Сроки поджимают. Сценарий прости 1. Смотри в камеру, моргает 2.Во весь полный ...

    3ds Max
    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash апликация для сайта.

    Привет всем!Нужна флэшка для сайта реклмной компнаии. Флэшка должна демонстрировать клиенту, что такое объемный текст и что бы клиент могу сделать в ней просмотр своего текста. Нужные элементы: поле для ввода текста, шрифты ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Форма подписки

    $50

    Нужна форма подписки для DLE. Что бы в ней были поля для ввода номера телефона, имени. Также чекбоксы(что бы их количество можно было создовать по необходимсти) и радио баттоны(что бы их количество можно ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Капча и проверка заполнения полей
Работать одно удовольствие! :)
Отлично справился с поставленным заданием. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Форма подписки
DLE
Приятно работать с умным человеком и понимающим заказчиком.
Спасибо за проделанную работу! Очень помогла мне ваша работа! Самое главное БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО! Модуль на 100% сошелся с моими представлениями! Намерен и дальше с Вами работать! Большое спасибо!
Ответный отзыв