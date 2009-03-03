Суть в след. есть жираф в 3d(3d Max). Нужно придать ему движения, т.е. анимацию. И свести в один рекламный ролик. Сроки поджимают. Сценарий прости 1. Смотри в камеру, моргает 2.Во весь полный ...
- 3D-графика15 заявокЗакрыт16 лет назад
Привет всем! Нужна 3d модель Мелмана(жирафа из мультика Мадагаскар) с текстурой для 3d Studio MAX3D-графика1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Привет всем!Нужна флэшка для сайта реклмной компнаии. Флэшка должна демонстрировать клиенту, что такое объемный текст и что бы клиент могу сделать в ней просмотр своего текста. Нужные элементы: поле для ввода текста, шрифты ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно написать капчу и проверку заполнения полей для формы обратной связиВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужна форма подписки для DLE. Что бы в ней были поля для ввода номера телефона, имени. Также чекбоксы(что бы их количество можно было создовать по необходимсти) и радио баттоны(что бы их количество можно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
16 лет назад
Работать одно удовольствие! :)
Ответный отзыв
Отлично справился с поставленным заданием. Большое спасибо!
$25
10 баллов
16 лет назад
DLE
Приятно работать с умным человеком и понимающим заказчиком.
Ответный отзыв
Спасибо за проделанную работу! Очень помогла мне ваша работа! Самое главное БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО! Модуль на 100% сошелся с моими представлениями! Намерен и дальше с Вами работать! Большое спасибо!