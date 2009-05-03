Проект для аниматоров и текстурщиков

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок305 просмотров

Проект заключается в том, что бы создать группу независымых людей и на общих началах создать ролик для того, что бы засветиться в более высоких структурах. Основная задача - это подготовка к SG Event 2009. Все подробности опишу для заинтереснованных лиц. Пишете в лички ли в асю 487913294. Проект некоммерческий.

С уважением, Михаил.

16 лет назад
trollzzz
Ара 
31 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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