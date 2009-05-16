Требуется доработать 3Д модель сруба в 3Д мах

Дмитрий выполнил все как надо, качественно и даже раньше чем надо ) Очень понравилось с ним работать - понимает все с полуслова, очень ответственно относится к работе, грамотно владеет своими навыками. Буду сотрудничать с ним в дальнейшем и рекомендую всем!