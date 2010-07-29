Stanislav89

Есть проект, реализованный на CakePHP. Необходимо доработать сайт, установить платежные системы, исправить несколько ошибок. Все подробности в лс.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
13 лет назад
Есть проект, реализованный на CakePHP. Необходимо доработать сайт, установить платежные системы, исправить несколько ошибок. Все подробности в лс.
Необходима команда для разработка сайта типа biglion.ru, kupikupon. ru в сжатые сроки Обязателен опыт работы с крупными проектами (посещаемость более 15т. в сутки)