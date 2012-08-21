Веб-программистрование. Сайты, верстка, CMS
Опытный программист предлагает разработку сайтов на основе CMS, а также уникальных решений.
Технологии: PHP, Java-сервлеты, Ajax, jQuery
БД: MySQL, PostgreSQL
CMS: Drupal, Wordpress, другие по запросу
Фреймворки: Yii, Play!
Возможно размещение сайтов на собственном хостинге.
Контактное время - с 18 до 22 МСК в будни. В выходные - по договоренности.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделал все качественно и в срок. Все трудности с тестовым хостингом решал сам не задавая вопросов. Держал в курсе, выдержал обещанный срок. Сотрудничеством снова доволен. Рекомендую всем, кому нужен опытный php программист знающий Drupal.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Никаких трений, все вопросы решили быстро и без проволочек. Работу принял и оплатил своевременно. Рекомендую для сотрудничества остальным фрилансерам.
$280
10 баллов
11 лет назад
С Михаилом очень комфортно работать, вопросы он задает своевременно, задачи выполняет в сроки, и качество выполняемых задач на достойном уровне. Дефекты исправляет оперативно и эффективно. Даже в плане коммуникаций редко встретишь такого организованного и воспитанного человека. На момент написания отзыва Михаилу передана уже третья задача, даже правильнее сказать - проект, и точно не последняя, если в том будет необходимость.
Ответный отзыв
Если бы мог - поставил бы 20 баллов. Анастасия и её команда - настоящие профессионалы, с ними очень приятно работать. Четкое, великолепно поставленное ТЗ, оперативные уточнения по любым вопросам, детальные багрепорты, быстрая оплата сделанной работы. Сама Анастасия уверенно разбирается в технических вопросах, что сильно облегчает общение с ней. Если будет возможность - буду рад сотрудничать дальше.
$100
10 баллов
11 лет назад
Человек ответственный, сделал качественно и в оговоренный срок.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Четко поставленное ТЗ, все время был на связи, оперативно отвечал на возникающие вопросы. Оперативно оплатил сделанную работу. Нареканий нет.
$30
10 баллов
11 лет назад
Если бы мог - поставил бы 11 балов из 10. Очень компетентный специалист в php и Drupal. Задачу понял с полу-слова. Сам отдебажил и нашел ошибку в ядре Drupal. Задача явно не из тривиальных (можете сами посмотреть). Очень приятно иметь дело с человеком, который действительно разбирается. Конечно этот отзыв получился сильно эмоциональным. Но после других "специалистов", которых наймешь написать кусочек кода на php и потом бегаешь за ними неделю - "ну что, как там дела?". Михаил знает свое дело. Рекомендую для сотрудничества всем, кому действительно нужно решить задачу, а не поиграться с модулями "авось получится".
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко объяснил что нужно, предоставил необходимый доступ на тестовый сервер, спокойно ждал результата работы, быстро принял и без проволочек оплатил сделанное. Был на связи и оперативно отвечал на возникающие вопросы. Рекомендую всем для сотрудничества.
Веб-программирование
4 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга