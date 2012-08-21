Если бы мог - поставил бы 11 балов из 10. Очень компетентный специалист в php и Drupal. Задачу понял с полу-слова. Сам отдебажил и нашел ошибку в ядре Drupal. Задача явно не из тривиальных (можете сами посмотреть). Очень приятно иметь дело с человеком, который действительно разбирается. Конечно этот отзыв получился сильно эмоциональным. Но после других "специалистов", которых наймешь написать кусочек кода на php и потом бегаешь за ними неделю - "ну что, как там дела?". Михаил знает свое дело. Рекомендую для сотрудничества всем, кому действительно нужно решить задачу, а не поиграться с модулями "авось получится".