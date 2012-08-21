StarGuardian

Михаил StarGuardian

 
39 летРоссия/Магнитогорск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб-программистрование. Сайты, верстка, CMS

Опытный программист предлагает разработку сайтов на основе CMS, а также уникальных решений.

Технологии: PHP, Java-сервлеты, Ajax, jQuery

БД: MySQL, PostgreSQL

CMS: Drupal, Wordpress, другие по запросу

Фреймворки: Yii, Play!

Возможно размещение сайтов на собственном хостинге.

Контактное время - с 18 до 22 МСК в будни. В выходные - по договоренности.

PHPWordPressMySQLPostgreSQLDrupaljQueryAjaxJavaYii
Портфолио
Отзывы заказчиков
VVitovt
Тицкий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Drupal6, поправить код кастомного модуля каталога
Сделал все качественно и в срок. Все трудности с тестовым хостингом решал сам не задавая вопросов. Держал в курсе, выдержал обещанный срок. Сотрудничеством снова доволен. Рекомендую всем, кому нужен опытный php программист знающий Drupal.
Сотрудничеством доволен. Никаких трений, все вопросы решили быстро и без проволочек. Работу принял и оплатил своевременно. Рекомендую для сотрудничества остальным фрилансерам.
Ответный отзыв
stormka
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$280
10 баллов
11 лет назад
Разработка плагина для Drupal
С Михаилом очень комфортно работать, вопросы он задает своевременно, задачи выполняет в сроки, и качество выполняемых задач на достойном уровне. Дефекты исправляет оперативно и эффективно. Даже в плане коммуникаций редко встретишь такого организованного и воспитанного человека. На момент написания отзыва Михаилу передана уже третья задача, даже правильнее сказать - проект, и точно не последняя, если в том будет необходимость.
Если бы мог - поставил бы 20 баллов. Анастасия и её команда - настоящие профессионалы, с ними очень приятно работать. Четкое, великолепно поставленное ТЗ, оперативные уточнения по любым вопросам, детальные багрепорты, быстрая оплата сделанной работы. Сама Анастасия уверенно разбирается в технических вопросах, что сильно облегчает общение с ней. Если будет возможность - буду рад сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
advert2
Сергей 
45 летВенгрия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание статистики
Человек ответственный, сделал качественно и в оговоренный срок.
Очень хороший заказчик. Четко поставленное ТЗ, все время был на связи, оперативно отвечал на возникающие вопросы. Оперативно оплатил сделанную работу. Нареканий нет.
Ответный отзыв
VVitovt
Тицкий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Drupal модуль slickgrid, поправить node_update.
Если бы мог - поставил бы 11 балов из 10. Очень компетентный специалист в php и Drupal. Задачу понял с полу-слова. Сам отдебажил и нашел ошибку в ядре Drupal. Задача явно не из тривиальных (можете сами посмотреть). Очень приятно иметь дело с человеком, который действительно разбирается. Конечно этот отзыв получился сильно эмоциональным. Но после других "специалистов", которых наймешь написать кусочек кода на php и потом бегаешь за ними неделю - "ну что, как там дела?". Михаил знает свое дело. Рекомендую для сотрудничества всем, кому действительно нужно решить задачу, а не поиграться с модулями "авось получится".
Отличный заказчик. Четко объяснил что нужно, предоставил необходимый доступ на тестовый сервер, спокойно ждал результата работы, быстро принял и без проволочек оплатил сделанное. Был на связи и оперативно отвечал на возникающие вопросы. Рекомендую всем для сотрудничества.
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга