С Михаилом очень комфортно работать, вопросы он задает своевременно, задачи выполняет в сроки, и качество выполняемых задач на достойном уровне. Дефекты исправляет оперативно и эффективно. Даже в плане коммуникаций редко встретишь такого организованного и воспитанного человека. На момент написания отзыва Михаилу передана уже третья задача, даже правильнее сказать - проект, и точно не последняя, если в том будет необходимость.