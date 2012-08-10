Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для phpbb Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...
- $500Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для Joomla Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
PHP (фрэймворк оговаривается) Функциональности: Авторизация, регистрация, восстановление пароля Страницы скачивания плагина Страница создания, редактирования объекта (данные передаются по API в нашу систему, т.е. хранить не нужно) Ряд информационных страниц Дизайн, верстка не входит. Тестирование наше. ТЗ - лично.Закрыт11 лет назад
- $500
Необходимо сверстать весь сайт, сформировав интерактивный прототип. Есть 5 типов страниц, остальные отличаются формами или мелкими элементами.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для SMF Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для Drupal Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...Завершен11 лет назад
Сайт программного продукта для вебмастеров. Дизайн нужен простой, но не "совковый", но и без сложной графики. Сверстать можем сами. Страницы: Главная (для авторизованного и нет пользователя - отличия минимальны) Страница скачивания софта Текстовая информационная страница Авторизация-регистрация Страница создания, редактирования объекта с формой ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для WordPress Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...Завершен11 лет назад