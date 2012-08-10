stormka

Анастасия stormka

 
38 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка плагина для phpbb

    $500

    Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для phpbb Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...

    PHPphpBB
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка плагина для Joomla

    $500

    Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для Joomla Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта программного продукта (PHP)

    PHP (фрэймворк оговаривается) Функциональности: Авторизация, регистрация, восстановление пароля Страницы скачивания плагина Страница создания, редактирования объекта (данные передаются по API в нашу систему, т.е. хранить не нужно) Ряд информационных страниц Дизайн, верстка не входит. Тестирование наше. ТЗ - лично.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка плагина для SMF

    $500

    Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для SMF Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка плагина для Drupal

    $500

    Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для Drupal Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта программного продукта

    Сайт программного продукта для вебмастеров. Дизайн нужен простой, но не "совковый", но и без сложной графики. Сверстать можем сами. Страницы: Главная (для авторизованного и нет пользователя - отличия минимальны) Страница скачивания софта Текстовая информационная страница Авторизация-регистрация Страница создания, редактирования объекта с формой ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка плагина для WordPress

    Необходимо разработать плагин замены урлов в контенте для WordPress Детальное тестирование проводим мы сами. От разработчика требуется проверка функциональности на предмет соответствия с ТЗ, ну и естественно работоспособности. О плагине: плагин пропускает через себя выводимый контент (посты, ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
StarGuardian
Михаил 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$280
10 баллов
11 лет назад
Разработка плагина для Drupal
Если бы мог - поставил бы 20 баллов. Анастасия и её команда - настоящие профессионалы, с ними очень приятно работать. Четкое, великолепно поставленное ТЗ, оперативные уточнения по любым вопросам, детальные багрепорты, быстрая оплата сделанной работы. Сама Анастасия уверенно разбирается в технических вопросах, что сильно облегчает общение с ней. Если будет возможность - буду рад сотрудничать дальше.
С Михаилом очень комфортно работать, вопросы он задает своевременно, задачи выполняет в сроки, и качество выполняемых задач на достойном уровне. Дефекты исправляет оперативно и эффективно. Даже в плане коммуникаций редко встретишь такого организованного и воспитанного человека. На момент написания отзыва Михаилу передана уже третья задача, даже правильнее сказать - проект, и точно не последняя, если в том будет необходимость.
Ответный отзыв
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
$500
10 баллов
11 лет назад
Разработка плагина для WordPress
Отлично поработали с Анастасией. Сотрудничеством очень доволен. Было предоставлено очень подробное ТЗ на разработку, давно я таких не встречал :) В разработке так же помогал ее опытный тестировщик, который тщательно проверял и выискивал недочеты. В итоге получился отличный плагин. Обращайтесь еще :)
Артем - ответственный и опытный исполнитель. Проект сдан быстро, качественно и в соответствии с ТЗ. Необходимые правки и пожелания вносились оперативно. При необходимости обязательно буду обращаться.
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