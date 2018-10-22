Доброго времени суток. Нужен модуль интеграции OpenCart с Мой Склад. Подробности: Товары и статус заказов должны парсится из МС в ОС, в обратную сторону должны парсится заказы. В МС у товара 5 ...
Интернет-магазины1 заявка
Закрыт
6 лет назад
Доброго времени суток коллеги.
Коротко о себе, опыт работы в сфере - более 5 лет.
Реальный опыт работы с Joomla, Wordpress, OpenCart и т.д., вплоть до создания сайтов с нуля, под ключ.
Копирайт только 100% уникальность, даже если по ТЗ не требуется.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: Mugambos
ICQ: 715899570
Доброго времени суток. Нужен модуль интеграции OpenCart с Мой Склад. Подробности: Товары и статус заказов должны парсится из МС в ОС, в обратную сторону должны парсится заказы. В МС у товара 5 ...