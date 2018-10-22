Контент менеджер

Доброго времени суток коллеги.

Коротко о себе, опыт работы в сфере - более 5 лет.

Реальный опыт работы с Joomla, Wordpress, OpenCart и т.д., вплоть до создания сайтов с нуля, под ключ.

Копирайт только 100% уникальность, даже если по ТЗ не требуется.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: Mugambos

ICQ: 715899570