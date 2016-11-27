Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Responsive.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ SEO-верстка.
+ Адаптация / внедрение плагинов.
+ Использование спрайтов.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Комментарии.
Портфолио:
http://pozitiv-prodvizhenie.ru/
Отзывы заказчиков
$70
3 балла
7 лет назад
Не доверяйте этому исполнителю - пропал только начав работу и получив небольшую предоплату. Коммуникации ноль - ровно ноль. Не отвечает в скайпе, ничего не делает по проекту. Хм. Интересно, что спустя неделю за него ответил якобы брат, Сказав, что Сергей уехал - несмотря на это - в сервисе он появляется... Человек аферист и не держит слово - подаю в арбитраж Вебмани, буду требовать возврата средств! Жаль потраченного времени!
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$5/час
от $50от 3 дней
#2818