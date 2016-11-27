Starko

Сергей Starko

 
36 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Responsive.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ SEO-верстка.

+ Адаптация / внедрение плагинов.

+ Использование спрайтов.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Комментарии.

Портфолио:

http://glavvent.com/

http://stil92.ru/

http://velostandart.ru/

http://kosour.by/

http://orisistema.ru/

http://pozitiv-prodvizhenie.ru/

http://goodtab.ru/

HTMLjQuery
Отзывы заказчиков
VadimkKa
Вадим 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
3 балла
7 лет назад
Натянуть PSD шаблон на сайт Wordpress
Не доверяйте этому исполнителю - пропал только начав работу и получив небольшую предоплату. Коммуникации ноль - ровно ноль. Не отвечает в скайпе, ничего не делает по проекту. Хм. Интересно, что спустя неделю за него ответил якобы брат, Сказав, что Сергей уехал - несмотря на это - в сервисе он появляется... Человек аферист и не держит слово - подаю в арбитраж Вебмани, буду требовать возврата средств! Жаль потраченного времени!
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$5/час
от $50от 3 дней
#2818