Не доверяйте этому исполнителю - пропал только начав работу и получив небольшую предоплату. Коммуникации ноль - ровно ноль. Не отвечает в скайпе, ничего не делает по проекту. Хм. Интересно, что спустя неделю за него ответил якобы брат, Сказав, что Сергей уехал - несмотря на это - в сервисе он появляется... Человек аферист и не держит слово - подаю в арбитраж Вебмани, буду требовать возврата средств! Жаль потраченного времени!