Stas_Berlad

Настройка и оптимизация контекстной рекламы Google Ads. Google Analytics. GTM.

Имею опыт более двух лет в работе с контекстной рекламой Google Ads.

Настройка и оптимизация:

- Поисковых кампаний.

﻿* Написание продающих текстов.

﻿* Сбор семантики. Составление структуры ключевых слов в аккаунте.

- Кампаний в Контекстной-Медийной Сети (КМС) Googe.

﻿* Создание рекламных баннеров / составление ТЗ дизайнеру.

﻿* Настройка аудиторий для кампаний в КМС.

- Ремаркетинга и Динамического ремаркетинга. (Настройка рекламы на посетителей сайта с целью вернуть их и довести до заказа)

- Видеокампаний на YouTube. (Охват и повышение узнаваемости бренда)

Настройка Google Analytics:

- Установка кода аналитики на сайт.

- Создание целей (конверсий) в аналитике.

- Импорт конверсий в Google Рекламу.

- Создание пользовательских отчётов.

- Анализ аудитории сайта.

- Анализ юзабилити сайта.

GTM Google Tag Manager:

- Настройка пользовательский событий на сайт (Отправка форм, клики по ссылкам/кнопкам, скролл и т. д.).

- Добавление скриптов на сайт (Аналитика, ФБ пиксель, любые другие скрипты).

Создание продающих лендингов на конструкторах:

- Tilda.

- Wix.

- Mobirise.