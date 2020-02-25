Stas_Berlad

Добавить редирект на страницу благодарности после отправки формы с сайта.
Имею опыт более двух лет в работе с контекстной рекламой Google Ads.
Настройка и оптимизация:
- Поисковых кампаний.
* Написание продающих текстов.
* Сбор семантики. Составление структуры ключевых слов в аккаунте.
- Кампаний в Контекстной-Медийной Сети (КМС) Googe.
* Создание рекламных баннеров / составление ТЗ дизайнеру.
* Настройка аудиторий для кампаний в КМС.
- Ремаркетинга и Динамического ремаркетинга. (Настройка рекламы на посетителей сайта с целью вернуть их и довести до заказа)
- Видеокампаний на YouTube. (Охват и повышение узнаваемости бренда)
Настройка Google Analytics:
- Установка кода аналитики на сайт.
- Создание целей (конверсий) в аналитике.
- Импорт конверсий в Google Рекламу.
- Создание пользовательских отчётов.
- Анализ аудитории сайта.
- Анализ юзабилити сайта.
GTM Google Tag Manager:
- Настройка пользовательский событий на сайт (Отправка форм, клики по ссылкам/кнопкам, скролл и т. д.).
- Добавление скриптов на сайт (Аналитика, ФБ пиксель, любые другие скрипты).
Создание продающих лендингов на конструкторах:
- Tilda.
- Wix.
- Mobirise.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Озвучить дудл видеоролик 20 сек. Мужской голос. На украинском языке! Важно хорошее произношение.Озвучивание15 заявокЗакрыт4 года назад
Повысить скорость прогрузки сайта для моб и пк - [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=exposervice-p.com.ua]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=exposervice-p.com.ua[/url] в зеленую зону. + оптимизация изображений для SSL протокола. (некорректно работает протокол, поддержка сказала, что нужно поправить изображения на сайте)Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад