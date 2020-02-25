Stas_Berlad

Станислав Берлад Stas_Berlad

 
25 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка и оптимизация контекстной рекламы Google Ads. Google Analytics. GTM.

Имею опыт более двух лет в работе с контекстной рекламой Google Ads.

Настройка и оптимизация:

- Поисковых кампаний.

﻿* Написание продающих текстов.

﻿* Сбор семантики. Составление структуры ключевых слов в аккаунте. 

- Кампаний в Контекстной-Медийной Сети (КМС) Googe.

﻿* Создание рекламных баннеров / составление ТЗ дизайнеру.

﻿* Настройка аудиторий для кампаний в КМС.

- Ремаркетинга и Динамического ремаркетинга. (Настройка рекламы на посетителей сайта с целью вернуть их и довести до заказа)

- Видеокампаний на YouTube. (Охват и повышение узнаваемости бренда)

Настройка Google Analytics:

- Установка кода аналитики на сайт.

- Создание целей (конверсий) в аналитике.

- Импорт конверсий в Google Рекламу.

- Создание пользовательских отчётов.

- Анализ аудитории сайта.

- Анализ юзабилити сайта.

GTM Google Tag Manager:

- Настройка пользовательский событий на сайт (Отправка форм, клики по ссылкам/кнопкам, скролл и т. д.).

- Добавление скриптов на сайт (Аналитика, ФБ пиксель, любые другие скрипты).

Создание продающих лендингов на конструкторах:

- Tilda.

- Wix.

- Mobirise.

TildaWixGoogle Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Озвучить видео

    Озвучить дудл видеоролик 20 сек. Мужской голос. На украинском языке! Важно хорошее произношение.

    Озвучивание15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация сайта

    Повысить скорость прогрузки сайта для моб и пк - [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&amp;url=exposervice-p.com.ua]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&amp;url=exposervice-p.com.ua[/url] в зеленую зону. + оптимизация изображений для SSL протокола. (некорректно работает протокол, поддержка сказала, что нужно поправить изображения на сайте)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
mustekk
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$3
10 баллов
3 года назад
Сделать редирект
Все прошло хорошо. Рекомендую к работе.
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Belyanskiy
Кирилл 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов(-2)
$50
10 баллов
4 года назад
Оптимизация сайта
Отличный заказчик, всегда на связи, рекомендую!
Работу сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв