Требуется разработка видеосервера и лэндинга под ключ. Необходимо выполнить все пункты актуального технического задания. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.
Сайты «под ключ»5 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется разработка видеосервера и лэндинга под ключ. Необходимо выполнить все пункты актуального технического задания. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.
требуется создать программное обеспечение для видеосервера и управляющий сайт. Описание в файле. Прошу оценить стоимость и сроки реализации проекта.
Дано: имеется 1-8 Ip-камер 2Мп с микрофонами в локальной сети. (типа HikVision и т.п.) Что нужно: нужно организовать трансляцию с этих камер в аккаунт инстаграма, ВК и на ютьюб-канал так, чтобы трансляция автоматически ...