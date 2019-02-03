Stassio

Станислав Stassio

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Видеосервер с сайтом

    Требуется разработка видеосервера и лэндинга под ключ. Необходимо выполнить все пункты актуального технического задания. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Видеосервис

    требуется создать программное обеспечение для видеосервера и управляющий сайт. Описание в файле. Прошу оценить стоимость и сроки реализации проекта.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать программу для ip-камер

    Дано: имеется 1-8 Ip-камер 2Мп с микрофонами в локальной сети. (типа HikVision и т.п.) Что нужно: нужно организовать трансляцию с этих камер в аккаунт инстаграма, ВК и на ютьюб-канал так, чтобы трансляция автоматически ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад