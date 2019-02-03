Дано: имеется 1-8 Ip-камер 2Мп с микрофонами в локальной сети. (типа HikVision и т.п.) Что нужно: нужно организовать трансляцию с этих камер в аккаунт инстаграма, ВК и на ютьюб-канал так, чтобы трансляция автоматически ...