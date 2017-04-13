Нужно разработать php-скрипт для получения лидов по api из facebook: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/guides/lead-ads/retrieving?locale=ru_RU#bulk-read Срок "еще вчера".
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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно разработать парсер на php через curl или с использованием Selenium (для обхода защиты). Плюсом будет опыт работы с битрикс и битрикс24 (далее инфа из парсера будет сохраняться туда). Интересует стоимость и сроки. В проекте указана минимальная ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Задание для тех программистов, кто уже сталкивался и реализовывал этот функционал, и сможет быстро и полностью реализовать данную функцию (класс/модуль). Язык: PHP. Api: https://github.com/mgp25/Instagram-API На основе этого https://github.com/mgp25/Instagram-API апи Instagram нужно разработать функцию для успешного прохождения авторизации. То есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад