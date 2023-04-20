Storm199513

Василий Гудомаров Storm199513

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
JavaScript, Html5, CSS, GRID, FULL API.

Мои интересы предоставить вам лучшие услуги на рынке !!!

связь:

[email protected] / [email protected]

Телеграмм: https://t.me/GudomarovV

телефон: 87053939448

WhatsApp 87053939448

Меня зовут Василий.

Я использую только нативный код без сторонних библиотек. Свободно владею JavaScript, HTML5, CSS, GRID, FULL API и FLEX.

Имею опыт работы во фрилансе. Гарантирую качественную верстку.

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не беру предоплату,

ответственен,

работу выполняю в срок либо раньше,

всегда на связи,

Готов приступить сегодня,

Гарантия на верстку.

#26Node.js
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#673
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_16796435414062
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$120
10 баллов
2 года назад
Верстка Макетов
Figma
Класс
спасибо за доверие
Ответный отзыв