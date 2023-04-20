JavaScript, Html5, CSS, GRID, FULL API.
Мои интересы предоставить вам лучшие услуги на рынке !!!
связь:
[email protected] / [email protected]
Телеграмм: https://t.me/GudomarovV
телефон: 87053939448
WhatsApp 87053939448
Меня зовут Василий.
Я использую только нативный код без сторонних библиотек. Свободно владею JavaScript, HTML5, CSS, GRID, FULL API и FLEX.
Имею опыт работы во фрилансе. Гарантирую качественную верстку.
не беру предоплату,
ответственен,
работу выполняю в срок либо раньше,
всегда на связи,
Готов приступить сегодня,
Гарантия на верстку.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#673
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Портфолио
- Альянс Хаус5 просмотров
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
2 года назад
Figma
Класс
Ответный отзыв
спасибо за доверие