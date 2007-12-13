$250
Ищем опытного дизайнера для разработки логотипа нового сайта, посвященного общению энтомологов. Ждем любые работы, логотипы, идеи.
Логотипы и Знаки28 заявок
Закрыт
16 лет назад
Работаем с честными профессионалами своего дела.
Если вы боитесь сделать бесплатное тестовое задание, потратив 30 минут времени, то не стоит отвечать на предложения.
Ищем опытного дизайнера для разработки логотипа нового сайта, посвященного общению энтомологов. Ждем любые работы, логотипы, идеи.
Ищем опытного дизайнера для разработки логотипа нового сайта, посвященного общению автолюбителей.