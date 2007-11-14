Открытый конкурс. сайт

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок683 просмотра
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#1$

Ищем опытного дизайнера для разработки логотипа нового

сайта, посвященного общению энтомологов.

Ждем любые работы, логотипы, идеи.

16 лет назад
Streen
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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