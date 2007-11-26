АвтоАртСтудия

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен40 заявок450 просмотров
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Необходимо создать логотип и визитку для студии аэрографии в Питере. Студия занимается художественной росписью автомобилей. Есть напрвления в области живописи,графики,дизайну интерьеров,росписи стен и потолков в жилых помещениях.

16 лет назад
UAITSPIRIT
63 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
hrumk
62 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$250
9 дней
Спасибо за очень хорошую работу! Все было сделано в срок и на высшем уровне. С удовольствием продолжим работу с Вами и в будущем. АвтоАртСтудия
Замечательный заказчик!
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