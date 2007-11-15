Проект закрыт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать в векторе простенький логотип для сайта ООО "Контур МП".
тематика: сендвич панели
1. лого надо обыграть слово "контур", например начертить контуром, или чертежным шрифтом
2. можно слово целиком начертить, можно попробовать только К. МП не обязательно, это значит Малое Предприятие..
3. можно вообще не заморачиваться на буквах
4. Надо учесть, что лого будет на визитках и пр.
5. По цветам его надо гармонично вписать в дизайн сайта (см. приложение).
Срок: завтра нужен jpg.
Метод оплаты:
1. присылаете jpg в читабельном качестве,
2. заказчик принимает - перевожу 50%
3. присылаете в векторе (AI, CDR) - остальные 50%
пометка: открываю снова т.к. люди берутся и пропадают. Исполнителя ставить не буду до полного выполнения заказа.
Слать сюда: [email protected]
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать лого - герб - значек (называйте как хотите). Вот задание http://intellsite.ru/orel.doc Указывайте конкретные предложения. Можно писать в аську 11 62 66 и в почту [email protected]Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $10
Нужно сопоставить готовый шрифт и картинку в одно целое.Слово Сибтех и красный ретроавто.Для публикации н сайте. Срочно. Контакты: ICQ#: 462-679-721Логотипы и Знаки5 исполнителейЗакрыт16 лет назад
- $100
Логотип небольшой сложности приюту для животных. В лого обязательно должны присутствовать мордочки собаки и кошки; можно, но необязательно, поиграть с темой инь-янь. Текстовая составляющая: Приют "Возьми меня с собой". Желательно успеть к Новому году и Рождеству, ...Закрыт16 лет назад
- $100
То что есть на картинке необходимо сделать красиво со шрифтом) + представить в вектореЛоготипы и Знаки11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно перевести логотип в вектор, очень срочно жду Ваших предложенийЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Требуется нарисовать красивый логотип для частного охранного пердприятия. Название пишется по русски и соответствует имени легендарного персонажа из фильма Звездные Войны. Образ этого персонажа и должен быть положен в основу логотипа. В личку не писать, контакт: 402040161Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен логотип для сайта. Название "Натали Сервис". Компания занимается оценкой антиквариата и предметов исскуства. Необходимо нечто креативное, запоминающееся с первого взгляда, но сделанное со вкусом и не вызывающе. Можно только текстовое лого (но не просто ...Закрыт16 лет назад
Требуется придумать и нарисовать красивый логотип для рекламного агентства. Название - Рекламное Агентство "Сказка". Хотелось бы логотип в виде вариации на тему "солнце, а вокруг него - венок из цветов", но возможно и другие - если хорошие. Присылайте ...Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Ищется вменяемый дизайнер - желательно для длительного сотрудничества. Человек должен быть практически постоянно в online - т.е. работать на постоянном контакте. Т.к. работы много - и задачи должны решаться оперативно и качественно. Задача №1 - разработать ...Закрыт16 лет назад