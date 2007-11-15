Логотип для сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок310 просмотров
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Требуется сделать в векторе простенький логотип для сайта ООО "Контур МП".

тематика: сендвич панели

1. лого надо обыграть слово "контур", например начертить контуром, или чертежным шрифтом

2. можно слово целиком начертить, можно попробовать только К. МП не обязательно, это значит Малое Предприятие..

3. можно вообще не заморачиваться на буквах

4. Надо учесть, что лого будет на визитках и пр.

5. По цветам его надо гармонично вписать в дизайн сайта (см. приложение).

Срок: завтра нужен jpg.

Метод оплаты:

1. присылаете jpg в читабельном качестве,

2. заказчик принимает - перевожу 50%

3. присылаете в векторе (AI, CDR) - остальные 50%

пометка: открываю снова т.к. люди берутся и пропадают. Исполнителя ставить не буду до полного выполнения заказа.

Слать сюда: [email protected]

Логотип для сайта
16 лет назад
franky
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
JRF
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Сделал работу быстро. Жаль не понадобилось.
Всё в порядке. Договорились, сработались, рассчитались и разошлись. Жду новые проекты.
meatboyz
Денис 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$20
1 день
Исполнитель сделал несколько вариантов за 20 (!!!) минут и за смешную оплату. Работает как зверь! Советую всем.
Заказчик на 10 баллов. Тз четкое и ясное. С оплатой тоже все зер гут). Рекомендую!
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