Требуется сделать в векторе простенький логотип для сайта ООО "Контур МП".

тематика: сендвич панели

1. лого надо обыграть слово "контур", например начертить контуром, или чертежным шрифтом

2. можно слово целиком начертить, можно попробовать только К. МП не обязательно, это значит Малое Предприятие..

3. можно вообще не заморачиваться на буквах

4. Надо учесть, что лого будет на визитках и пр.

5. По цветам его надо гармонично вписать в дизайн сайта (см. приложение).

Срок: завтра нужен jpg.

Метод оплаты:

1. присылаете jpg в читабельном качестве,

2. заказчик принимает - перевожу 50%

3. присылаете в векторе (AI, CDR) - остальные 50%

пометка: открываю снова т.к. люди берутся и пропадают. Исполнителя ставить не буду до полного выполнения заказа.

Слать сюда: [email protected]