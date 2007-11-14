Требуется простой логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт5 заявок258 просмотров
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Нужно сопоставить готовый шрифт и картинку в одно целое.Слово Сибтех и красный ретроавто.Для публикации н сайте.

Срочно.

Контакты: ICQ#: 462-679-721

16 лет назад
Arno
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Не очень хорошо Вы поступили! Я общался со всеми кого выбрали в исполнители этого проекта http://weblancer.net/projects/33948.html всем написали что выбран другой фрилансер! (а про кого и вообще забыли). Зачем тогда было добавлять 5 человек в выбранные исполнители?
ReSSeT
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$10
noctygull
Андрей 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$10
DilE
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
1 день
MasterIMP
Денис 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$10
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