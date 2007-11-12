Нарисовать домик. Срочный проект.

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки363 просмотра
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Нужно нарисовать домик с лицом, руками и ногами, улыбающийся, чтобы в руке держал папку для бумаг. В любом стиле. Для начала нужен набросок от руки. Очень срочно, буквально в течение часа-двух. Все подробности через приват.

16 лет назад
oxiomega
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$10
Отличная работа. Всегда на связи, оперативно внесла изменения в проект с учетом пожеланий заказчика. Рекомендую!
Спасибо.
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