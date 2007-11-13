Лого на сайт

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок372 просмотра
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Добрый день нужен логотип на сайт

Сайт подари мне www.podarimne.com

Шапка сайта будет такая www.podarimne.com/1.jpg

сейчас шапка зимняя но она будет меняться, тоесть логотип сделать не зависимый от темы шапки.

или скажем зимнюю его версию.

Хотелось бы увидеть простой но стильный лого в духе слиля web 2.0

Цена 10$

16 лет назад
tigr1945
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
YaJurka
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Сделала хорошее лого на сайт http://www.podarimne.com Отличный исполнитель продолжим сотрудничество Однозначно
Надежный заказчик (четкие постановка задачи и описание желаемого результата, легкое общение, своевременная оплата). Побольше бы таких заказчиков! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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