Лого на сайт

Объявляется конкурс на разработку нового логотипа для интернет-брокера: http://corsacapital.org Непринятые работы: http://i048.radikal.ru/0711/d0/fd24b2b40840.gif http://i037.radikal.ru/0711/fb/0cd73de6f1d1.gif
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Добрый день нужен логотип на сайт
Сайт подари мне www.podarimne.com
Шапка сайта будет такая www.podarimne.com/1.jpg
сейчас шапка зимняя но она будет меняться, тоесть логотип сделать не зависимый от темы шапки.
или скажем зимнюю его версию.
Хотелось бы увидеть простой но стильный лого в духе слиля web 2.0
Цена 10$
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