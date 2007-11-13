Лого на сайт

Добрый день нужен логотип на сайт

Сайт подари мне www.podarimne.com

Шапка сайта будет такая www.podarimne.com/1.jpg

сейчас шапка зимняя но она будет меняться, тоесть логотип сделать не зависимый от темы шапки.

или скажем зимнюю его версию.

Хотелось бы увидеть простой но стильный лого в духе слиля web 2.0

Цена 10$