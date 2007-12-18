Разработка логотипа

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен49 заявок1921 просмотр
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#1$

Объявляется конкурс на разработку нового логотипа для интернет-брокера:

http://corsacapital.org

Непринятые работы:

http://i048.radikal.ru/0711/d0/fd24b2b40840.gif

http://i037.radikal.ru/0711/fb/0cd73de6f1d1.gif

16 лет назад
Smolin
Артур 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Победитель конкурса
indigo13
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Не без проблем, но мы добились результатов и довольны ими. Из десятков работ его работа оказалась лучшей.
Работать с заказчиком было одно удовольствие) +10
Заявки фрилансеров
indigo13
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
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