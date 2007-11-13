Для инвест проекта требуется создать логотип

Компании ЗАО «Телеком-проект» требуется дизайн логотипа. Область деятельности: - информационные технологии - телекоммуникационное проектирование Лого должно отражать две эти идеи, более подробную информацию о деятельности компании можно почерпнуть тут: www.abcreg.ru Логотип должен быть представлен как готовая работа в PSD файле. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон сайта, по нему (то есть по цветовой гамме, шрифтам) сделать логотип. И главное чтобы смысловая нагрузка определяла суть проекта - инвестиционная деятельность. Срок 1 -2 дня.
Добавлю еще это - также нужен брендбук (не полный) - только правила использования логотипа в прессе.
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