Для инвест проекта требуется создать логотип

Есть шаблон сайта, по нему (то есть по цветовой гамме, шрифтам) сделать логотип. И главное чтобы смысловая нагрузка определяла суть проекта - инвестиционная деятельность. Срок 1 -2 дня.

Добавлю еще это - также нужен брендбук (не полный) - только правила использования логотипа в прессе.