Разработкa логотипа

Компания BartSoft Inc., успешно работающая на рынке 8 лет, предлагает постоянную удаленную работу художникам по разрабоке логотипа. Требования: опыт работы на рынке не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.

Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или скриншоты работ) и расценки по адресу: jobs2006(at)bartsoft.com