Логотип в виде дерева

Добрый день нужен логотип на сайт Сайт подари мне www.podarimne.com Шапка сайта будет такая www.podarimne.com/1.jpg сейчас шапка зимняя но она будет меняться, тоесть логотип сделать не зависимый от темы шапки. или скажем зимнюю его версию. Хотелось бы увидеть ...