Логотип для частного охранного предприятия

Нужен логотип для сайта. Название "Натали Сервис". Компания занимается оценкой антиквариата и предметов исскуства. Необходимо нечто креативное, запоминающееся с первого взгляда, но сделанное со вкусом и не вызывающе. Можно только текстовое лого (но не просто ...
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Требуется нарисовать красивый логотип для частного охранного пердприятия.
Название пишется по русски и соответствует имени легендарного персонажа из фильма Звездные Войны.
Образ этого персонажа и должен быть положен в основу логотипа.
В личку не писать, контакт: 402040161
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