Ищется вменяемый дизайнер - желательно для длительного сотрудничества. Человек должен быть практически постоянно в online - т.е. работать на постоянном контакте. Т.к. работы много - и задачи должны решаться оперативно и качественно.

Задача №1 - разработать логотип по фотостудии - первые варианты предоставить к 15 ноября, а лучше ещё раньше.

Понимание, что хочет клиент есть. Нужно разработать варианты логотипа не хуже этого примера http://www.idweb.ru/cteam/logo/

Да, и большая просьба - не отнимайте своё и моё время - пришлите на почту [email protected]

3 лучших ваших логотипа.