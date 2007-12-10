Разработка логотипа компании

Объявляется конкурс на разработку нового логотипа для интернет-брокера: http://corsacapital.org Непринятые работы: http://i048.radikal.ru/0711/d0/fd24b2b40840.gif http://i037.radikal.ru/0711/fb/0cd73de6f1d1.gif
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Название-CreaЛИГА
Crea - от слова Creative (Креативный)
ЛИГА- рус. слово, ( "союз", "сообщество")
Сфера деятельности компании - рекламные услуги (дизайн, креатив, организация мероприятий, разработка сайтов, копирайтинг, реклама в СМИ, промо-мероприятия)
Позиционирование компании: проф. подход, оч. проф. команда, нестандартные и заметные шаги в рекламе,всегда попадание точно в цель.
Нужен оч. необычный логотип, нестандартная визуализация/незаезжанный образ и в то же время неперегруженный деталями и цветами.
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