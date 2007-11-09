# 1 — $

Нужен логотип для сайта. Название "Натали Сервис". Компания занимается оценкой антиквариата и предметов исскуства. Необходимо нечто креативное, запоминающееся с первого взгляда, но сделанное со вкусом и не вызывающе. Можно только текстовое лого (но не просто с текстовыми эффектами, а чтобы приутствовала дизайнерская мысль) или с элементами абстрактной графики. Цветовая гамма сайта: бело-серо-голубая.