Логотип для рекламного агентства

Логотипы и ЗнакиЗакрыт44 заявки422 просмотра
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Требуется придумать и нарисовать красивый логотип для рекламного агентства.

Название - Рекламное Агентство "Сказка".

Хотелось бы логотип в виде вариации на тему "солнце, а вокруг него - венок из цветов",

но возможно и другие - если хорошие.

Присылайте свои варианты и их стоимость.

16 лет назад
lenycik
Гость 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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