Требуется придумать и нарисовать красивый логотип для рекламного агентства.

Название - Рекламное Агентство "Сказка".

Хотелось бы логотип в виде вариации на тему "солнце, а вокруг него - венок из цветов",

но возможно и другие - если хорошие.

Присылайте свои варианты и их стоимость.