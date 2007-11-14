Логотип приюту для животных

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт52 заявки741 просмотр
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Логотип небольшой сложности приюту для животных. В лого обязательно должны присутствовать мордочки собаки и кошки; можно, но необязательно, поиграть с темой инь-янь. Текстовая составляющая: Приют "Возьми меня с собой".

Желательно успеть к Новому году и Рождеству, когда проходят благотворительные мероприятия.

Лого предполагается использовать как при создании сайта, так и при изготовлении полиграфии: листовок, растяжек.

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16 лет назад
seliger
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
hrumk
62 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$100
9 дней
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