Логотип приюту для животных

Логотип небольшой сложности приюту для животных. В лого обязательно должны присутствовать мордочки собаки и кошки; можно, но необязательно, поиграть с темой инь-янь. Текстовая составляющая: Приют "Возьми меня с собой".

Желательно успеть к Новому году и Рождеству, когда проходят благотворительные мероприятия.

Лого предполагается использовать как при создании сайта, так и при изготовлении полиграфии: листовок, растяжек.

Отвечу на все Ваши дополнительные вопросы.