Логотип

$350
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка916 просмотров
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Необходимо разработать логотип для компании, работающей в сфере игорного бизнеса - ставки на спорт, казино, покер и т.д.

Наши ориентиры - http://www.betfair.com/ http://www.bodoglife.com/ http://www.bet365.com/ http://www.sportingbet.com/ http://www.bet24.com/ http://www.ladbrokes.com/

16 лет назад
xdmitry
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
pajga
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$300
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
порядочный заказчик! приятно было работать с вами! :)
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