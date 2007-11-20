Перевести лого из джипега в вектор

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Взять лого здесь: http://st-garant.ru/
Выдать: исходник в векторе и псд на прозрачном фоне.
Цена и срок имеют значение :)
Нужно очень срочно.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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