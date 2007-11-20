Перевести лого из джипега в вектор

Требуется придумать и нарисовать красивый логотип для рекламного агентства. Название - Рекламное Агентство "Сказка". Хотелось бы логотип в виде вариации на тему "солнце, а вокруг него - венок из цветов", но возможно и другие - если хорошие. Присылайте ...