Перевести лого из джипега в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок379 просмотров
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Взять лого здесь: http://st-garant.ru/

Выдать: исходник в векторе и псд на прозрачном фоне.

Цена и срок имеют значение :)

Нужно очень срочно.

16 лет назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
skylab
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$1
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