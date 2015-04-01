Создать логотип для сайта по 3D графике

Логотип небольшой сложности приюту для животных. В лого обязательно должны присутствовать мордочки собаки и кошки; можно, но необязательно, поиграть с темой инь-янь. Текстовая составляющая: Приют "Возьми меня с собой". Желательно успеть к Новому году и Рождеству, ...