StrelskyDen

Специалист по рекламе РСЯ

Здравствуйте.

Меня зовут Стрельский Денис.

Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).

Предлагаю настроить вам интернет рекламу за оплату и честный отзыв о моей работе.

Стоимость моих услуг зависит от объёма работы.

Если не было рекламы в РСЯ, нет статистики, то нужно будет запустить сначала тестовую РК (приобретение статистики). После получения нужных результатов и анализа запустим основную РК.

Для полноценного запуска тестовой рекламн кампании нужно прибл 2-4 дня. Вопрос обсуждается в зависимости от объёма и скорости получения нужной информации.

Обязательно проведу аудит сайта для наибольшей эффективности рекламы.(бесплатно)

Поверьте, я заинтересован в хорошо сделанной работе, в хорошем отзыве и как следствие в дальнейшем сотрудничестве.

Моя цель в долгосрочной перспективе - длительное и взаимовыгодное сотрудничество.

Всё просто - мне выгодно чтобы вы много зарабатывали.

Если увидели свою выгоду в моём предложении, то предлагаю обсудить более детально.

Мой тел: 8 951 877 46 55