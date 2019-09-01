StrelskyDen

Здравствуйте.
Меня зовут Стрельский Денис.
Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).
Предлагаю настроить вам интернет рекламу за оплату и честный отзыв о моей работе.
Стоимость моих услуг зависит от объёма работы.
Если не было рекламы в РСЯ, нет статистики, то нужно будет запустить сначала тестовую РК (приобретение статистики). После получения нужных результатов и анализа запустим основную РК.
Для полноценного запуска тестовой рекламн кампании нужно прибл 2-4 дня. Вопрос обсуждается в зависимости от объёма и скорости получения нужной информации.
Обязательно проведу аудит сайта для наибольшей эффективности рекламы.(бесплатно)
Поверьте, я заинтересован в хорошо сделанной работе, в хорошем отзыве и как следствие в дальнейшем сотрудничестве.
Моя цель в долгосрочной перспективе - длительное и взаимовыгодное сотрудничество.
Всё просто - мне выгодно чтобы вы много зарабатывали.
Если увидели свою выгоду в моём предложении, то предлагаю обсудить более детально.
Мой тел: 8 951 877 46 55