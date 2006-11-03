SubZer0

Виктор SubZer0

 
36 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
active
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Wordpress установщик
Работа сделана отлично, как договаривались.
Хороший заказчик, оплата в срок, четкое тз.
Ответный отзыв