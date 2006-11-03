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Виктор
SubZer0
SubZer0
36 лет
Россия
/
Новосибирск
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Павел Леншин
active
44 года
Украина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
$40
10 баллов
17 лет назад
Wordpress установщик
Работа сделана отлично, как договаривались.
Хороший заказчик, оплата в срок, четкое тз.
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Отзывы заказчиков
1
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