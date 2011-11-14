Необходимо: 1) установить имеил веб-форму на страницы сайта, созданного на базе движка webasyst 2) а также установить несколько кодов для отслеживания
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно решить две задачи с использованием куков на сайте и обработке веб-форм. Требования: знание javascript и phpЗавершен10 лет назад
Необходимо написать php функцию для магазина на Wordpress, которая бы при импорте товаров из Яндекс Маркета приводила бы его в нужный формат, а именно - категория каждого товара была бы представлена не в виде ID категории, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо подготовить графический 2D дизайн "вид сверху" интерьеров однокомнатных (42-53м2) и двухкомнатных (74-77м2) квартир различной планировки. Примеры во вложении. Просьба указать: - примерную цену за графический дизайн 1 планировки квартиры. - срок исполнения 1 дизайна - примеры работИнтерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт который собирает через веб-форму (скрипт А) данные посетителей и нужно реализовать две небольшие подзадачи: 1. Корректную передачу собираемых данных пользователей со скрипта А на сторонний скрипт Б через post url method 2. Настроить сабмит этих ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать веб-скрипт для Facebook и Vkontakte а также интегрировать его в указанные соц.сети в виде приложения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть старый скрипт управления имеил рассылками. Требуется исправить несколько ошибок: - ошибка при создании новых рассылок, - ошибка редиректа после подписки, - ошибка в теле писем-уведомлений и добавить одну функцию а именно: - увеличить количество полей в форме подписки, которую генерирует ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется текстовка рекламного раздаточного буклета, разделенного на 3 части. Требуется разработать мотивирующий дизайн, который бы стимулировал отзыв от читателей.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать веб-приложение по удаленному управлению Wordpress блогами. Просьба каждого биддера указать свой опыт знаний в PHP+Mysql а также ссылки на примеры работ, особенно интересны разработки, связанные с WP блогами. Всем заинтересованным сброшу ТЗ для финальной оценки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать: - 3 креативных простых баннера - в 5 размерах (468 x 60 / 728 x 90 / 200 x 200 / 336 x 280 / 160 x 600) каждый - для директ рекламы - в анимированном ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется Linux VPS сервер с доступом по консоли и админкой WebAdmin Требуется: 1) настроить сервер, установить все необходимые и желательные модули и софт, phpmyadmin, ftp и т.д. 2) перенести 2 сайта (один из них закодирован ioncube, что потребует ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Основаня задача это настроить кодировку высылаемых писем в скрипте рассылки так, чтобы любые отечественные почтовые сервисы открывали письма в читабельном виде. Дело в том, что изначально сам скрипт имеил рыссалки был разработан зарубежем полностью в кодировке ...Завершен14 лет назад
Приветствую, Ищу человека, знающего на отлично английский и который бы мог писать обучающие материалы по английскому, причем в формате не заумно-скучно-грамматическом, а увлекательно-познавательном. Здесь не потребуется писать новый учебник по английскому, а скорее интересные статьи на разную ...Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Молодому и инновационному рекламному агентству нужен веб-программист в Киеве для таких задач как: - доработка, кастомизация и оптимизация существующих веб-скриптов - разработка новых веб-приложений - поддержка, доработка и оптимизация сайта и блога (вордпрес) - другие задачи по вебу, где ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создание посадочных страниц, то есть веб-страниц с базовым дизайном. Такие страницы затем используются для размещения на них веб-форм регистраций пользователей или маркетинговых обращений. В приложении Вы можете найти маленькие скрины такого рода страниц. Сообщите: - Вашу цену ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть статьи по маркетингу и рекламе. Необходимо их просабмитить в директории и каталоги статей Украины и России, которые принимают такую тематику. Просьба в заявке кроме цены за сабмит 5-ти статей и сроков указать: 1. Приблизительное количество директорий статей, ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Софт предназначен для отслеживания посетителей с реклам. Основная задача PHP+MySQL софта: 1. Динамически отслеживать ключевые слова. 2. Работа с Landing pages. 3. Сбор информации о посетителях. =============================== Ищу надежного партнера. Жду Ваших отзывов и предложений. =============================== Когда делаете Вашу ставку, прошу сообщить: 1) ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть скрипт с админкой для удаленного управления темами и плагинами на установленных блогах. Нужно расширить его функциональность. На глобальном уровне требуется дописать: - установку/обновление блогов. Установка работает по следующему алгоритму - 1) обновление config.php, 2) залитие файлов ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен программист, разбирающийся в блоговой системе Wordpress для написания скрипта по установке CMS, тем и плагинов.Завершен17 лет назад
- $250
Нужен скрипт для автоматического сбора информации с сайта-источника и сабмита ее на сайты-цели с имитацией веб-клиента. Движок должен позволять пользователю вручную: - добавлять/удалять и редактировать имеющиеся в БД сайты-цели; - сохранять/редактировать последовательность регистрации/сабмита для каждого сайта-цели; - сохранять/редактировать заполнение ...Завершен17 лет назад