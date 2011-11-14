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Павел Леншин active

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Интернет реклама во всех формах и проявлениях под достижение Ваших рекламных Целей.

  • Импорт XML базы Яндекс Маркета

    Необходимо написать php функцию для магазина на Wordpress, которая бы при импорте товаров из Яндекс Маркета приводила бы его в нужный формат, а именно - категория каждого товара была бы представлена не в виде ID категории, ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интерьера

    Необходимо подготовить графический 2D дизайн "вид сверху" интерьеров однокомнатных (42-53м2) и двухкомнатных (74-77м2) квартир различной планировки. Примеры во вложении. Просьба указать: - примерную цену за графический дизайн 1 планировки квартиры. - срок исполнения 1 дизайна - примеры работ

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшие задачи на PHP

    Есть сайт который собирает через веб-форму (скрипт А) данные посетителей и нужно реализовать две небольшие подзадачи: 1. Корректную передачу собираемых данных пользователей со скрипта А на сторонний скрипт Б через post url method 2. Настроить сабмит этих ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пофиксить баги веб-скрипта

    Есть старый скрипт управления имеил рассылками. Требуется исправить несколько ошибок: - ошибка при создании новых рассылок, - ошибка редиректа после подписки, - ошибка в теле писем-уведомлений и добавить одну функцию а именно: - увеличить количество полей в форме подписки, которую генерирует ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн брошюры

    Имеется текстовка рекламного раздаточного буклета, разделенного на 3 части. Требуется разработать мотивирующий дизайн, который бы стимулировал отзыв от читателей.

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение по управлению Wordpress блогами

    Необходимо написать веб-приложение по удаленному управлению Wordpress блогами. Просьба каждого биддера указать свой опыт знаний в PHP+Mysql а также ссылки на примеры работ, особенно интересны разработки, связанные с WP блогами. Всем заинтересованным сброшу ТЗ для финальной оценки ...

    PHPWordPressMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннеры и рекламная графика

    Необходимо нарисовать: - 3 креативных простых баннера - в 5 размерах (468 x 60 / 728 x 90 / 200 x 200 / 336 x 280 / 160 x 600) каждый - для директ рекламы - в анимированном ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настройка VPS и переноска 2 сайтов

    Имеется Linux VPS сервер с доступом по консоли и админкой WebAdmin Требуется: 1) настроить сервер, установить все необходимые и желательные модули и софт, phpmyadmin, ftp и т.д. 2) перенести 2 сайта (один из них закодирован ioncube, что потребует ...

    Linux
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка кодировки в скрипте е-mail рассылки

    Основаня задача это настроить кодировку высылаемых писем в скрипте рассылки так, чтобы любые отечественные почтовые сервисы открывали письма в читабельном виде. Дело в том, что изначально сам скрипт имеил рыссалки был разработан зарубежем полностью в кодировке ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обучающие материалы по английскому

    Приветствую, Ищу человека, знающего на отлично английский и который бы мог писать обучающие материалы по английскому, причем в формате не заумно-скучно-грамматическом, а увлекательно-познавательном. Здесь не потребуется писать новый учебник по английскому, а скорее интересные статьи на разную ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка скрипта, сайта, создание веб-софта и др.

    Молодому и инновационному рекламному агентству нужен веб-программист в Киеве для таких задач как: - доработка, кастомизация и оптимизация существующих веб-скриптов - разработка новых веб-приложений - поддержка, доработка и оптимизация сайта и блога (вордпрес) - другие задачи по вебу, где ...

    PHPMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание посадочных веб-страниц

    Требуется создание посадочных страниц, то есть веб-страниц с базовым дизайном. Такие страницы затем используются для размещения на них веб-форм регистраций пользователей или маркетинговых обращений. В приложении Вы можете найти маленькие скрины такого рода страниц. Сообщите: - Вашу цену ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сабмит в директории статей

    Есть статьи по маркетингу и рекламе. Необходимо их просабмитить в директории и каталоги статей Украины и России, которые принимают такую тематику. Просьба в заявке кроме цены за сабмит 5-ти статей и сроков указать: 1. Приблизительное количество директорий статей, ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статистика по кликам. Поиск по словам и посетителя

    Софт предназначен для отслеживания посетителей с реклам. Основная задача PHP+MySQL софта: 1. Динамически отслеживать ключевые слова. 2. Работа с Landing pages. 3. Сбор информации о посетителях. =============================== Ищу надежного партнера. Жду Ваших отзывов и предложений. =============================== Когда делаете Вашу ставку, прошу сообщить: 1) ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт управления Wordpress блогами

    $100

    Есть скрипт с админкой для удаленного управления темами и плагинами на установленных блогах. Нужно расширить его функциональность. На глобальном уровне требуется дописать: - установку/обновление блогов. Установка работает по следующему алгоритму - 1) обновление config.php, 2) залитие файлов ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание Скрипта

    $250

    Нужен скрипт для автоматического сбора информации с сайта-источника и сабмита ее на сайты-цели с имитацией веб-клиента. Движок должен позволять пользователю вручную: - добавлять/удалять и редактировать имеющиеся в БД сайты-цели; - сохранять/редактировать последовательность регистрации/сабмита для каждого сайта-цели; - сохранять/редактировать заполнение ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
8 баллов
9 лет назад
Помощь с куками и веб-формами
Рекомендую к сотрудничеству.
Олег все выполнил до полной работоспособности. Полностью доволен.
Ответный отзыв
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
80 отзывов
$120
10 баллов
12 лет назад
Баннеры и рекламная графика
Очень хороший заказчик, к делу подходит серьёзно, практически всегда на связи, ни каких проволочек и внезапно изменившихся заданий, всё чётко и быстро. Довольна сотрудничеством очень!
Отличный исполнитель. Сделала больше, чем просили и лучше, чем ожидали.
Ответный отзыв
asdffdsa
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Настройка VPS и переноска 2 сайтов
Остался доволен сотрудничеством, рекомендую Павла как отличного и добросовестного заказчика.
Отличный исполнитель, поставил и настроил VPS сервер быстро и как договаривались. Смело обращайтесь.
Ответный отзыв
artem_
Артем 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Доработка кодировки в скрипте е-mail рассылки
Отличный заказчик. Никаких недоразумений не было. Оплата произведена вовремя по факту.
Отличный фрилансер, решил мою проблему на 5+
Ответный отзыв
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$128
10 баллов
14 лет назад
Обучающие материалы по английскому
Хороший опыт сотрудничества. Павел ответственный и приятный заказчик, оплата в срок, все время на связи, продолжаем сотрудничать!Рекомендую!
Юлия отличный фрилансер и превысила мои ожидания по проекту. Планирую долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв