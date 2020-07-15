SunDar

Дарья Синякова SunDar

 
25 летРоссия/Ростов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Doogle Ads

Настройка и ведение контекстной рекламы. Меньше денег - больше кликов! 

  • Анализ конкурентов
  • Определение и анализ вашей целевой аудитории
  • Сбор семантического ядра для максимально широкого охвата при минимальной цене клика
  • Подбор минус слов для максимально точного таргетинга, чтобы не тратить деньги впустую
  • Создание нескольких вариантов объявлений, чтобы точно определить какие посылы работают лучше
  • Профессиональная настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads
  • Запуск рекламы в течение 7 дней
  • Прохождение модерации
  • Сопровождение рекламы и анализ, чтобы улучшить показатели и снизить цену лида более чем в два раза
  • Оптимизация