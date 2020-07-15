Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Doogle Ads
Настройка и ведение контекстной рекламы. Меньше денег - больше кликов!
- Анализ конкурентов
- Определение и анализ вашей целевой аудитории
- Сбор семантического ядра для максимально широкого охвата при минимальной цене клика
- Подбор минус слов для максимально точного таргетинга, чтобы не тратить деньги впустую
- Создание нескольких вариантов объявлений, чтобы точно определить какие посылы работают лучше
- Профессиональная настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads
- Запуск рекламы в течение 7 дней
- Прохождение модерации
- Сопровождение рекламы и анализ, чтобы улучшить показатели и снизить цену лида более чем в два раза
- Оптимизация