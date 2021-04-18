Supryaga

Андрей Супряга Supryaga

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sliderokk
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
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Андрей, детально все расспросил и мы приступили к заказу, который был несложный. Заказ выполнил раньше срока, он остался довольный дополнительными функциями и хорошей консультацией.
Сергей, выполнил заказ на отлично, раньше указанного срока и с дополнительными для меня преимуществами. Помог мне определиться с выбором функций для сайта и проконсультировал по поводу будущего развития моего сайта. Объясняет все подробно и если нужно повторяет. Хочется, чтобы такие люди были во сферах нашей жизни. Молодец!
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