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Сергей, нужна Ваша помощь. Поможете с сайтом? 1. Перестали отображаться картинки. 2. Часть ссылок не работает 3. Сделать страницу 404
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Сергей, нужна Ваша помощь. Поможете с сайтом? 1. Перестали отображаться картинки. 2. Часть ссылок не работает 3. Сделать страницу 404
Сергей, добрый день! Надо внести изменения на сайт. Более подробно расскажу в ВотсАппе
Здравствуйте. Мне Вас посоветовал друг, Вы ему делали сайт. Могли бы мне помочь внести изменения на сайт с CMS WordPress. Бюджет небольшой.