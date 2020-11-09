Надо подать 23 объявления на 23 досках. Все что нужно предоставляю. От вас только регистрироваться и выполнить задание. Так как на двух досках надо ждать и не сразу получится. Но на всех досках я подавал ...
- $4Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт4 года назад
Адрес квартиры , цены аренды квартиры за сутки, цена за час, фотографию квартиры, описание, имя которое надо писать, номер телефона -предоставляю. Специально для регистрации на площадках надо сделать почту, который потом предоставите мне. Почта ...Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Фотографии и сами объявления предоставляю. Адрес, цены, номер телефона который надо прописать я напишу. Для подачи объявлений надобно создать ПОЧТУ, которую будете в большинстве будете писать в виде Логина и Присоединять к странице ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Сделать фото любой квартиры не зависимо с чувством красоты. Ко мне ехать не надо-где находитесь там и делаете. Как делать фото объясню.Фотосъемка15 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Написать 10 обьявлений о сдаче квартиры. Надо применить определенные слова которые я скажу.Копирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Сделать фото природы с телефона .Нужен телефон и чувство красоты.Продающие тексты87 заявокЗакрыт4 года назад