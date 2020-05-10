Sv00p

Андрей Sv00p

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Распарсить несколько ссылок

    $20

    Необходимо распарсить несколько ссылок с указанных файлов сайта и вывести полученные данные в базу. Работа требует навыков веб-программирования для эффективного выполнения задачи.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать скрипт на perl, bash, python или на крайний случай на php

    $10

    Разработать скрипт на Perl, Bash, Python или PHP для парсинга директории на удаленной машине по SSH. Скрипт должен анализировать файлы с конфигурацией, извлекая данные из блока RouteData и формируя вывод в виде 'имя_файла S/A'. Обеспечить корректное подключение и обработку содержимого директории /home/user/config на машине Б.

    LinuxPHPPython
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Демон php

    Сервер апач (дебиан10) Есть несколько устройств, с которых считываются данные (в основном температура в помещениях) кодом php (сокеты и переменные). Проблема в том что когда страницу открывают много юзеров, то приборы загибаются и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
$20
10 баллов
3 года назад
Распарсить несколько ссылок
Работаем не первый раз, всё на высшем уровне, рекомендую.
Очень сильный программист, рекомендую, не пожалеете
Ответный отзыв
markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Написать скрипт на perl, bash, python или на крайний случай на php
LinuxPHPPython
Всё вежливо. Рекомендую!
Всё сделал, скрипт работает с первого раза, рекомендую (работает ночами, видимо для пущей концентрации, но мне был важен результат, а не срок).
Ответный отзыв
PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
$10
10 баллов
5 лет назад
Демон php
PHP
Работы прошла "на отлично", рекомендую как порядочного и ответственного заказчика.
выполнил на отлично, и помог
Ответный отзыв