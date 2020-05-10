$20
Необходимо распарсить несколько ссылок с указанных файлов сайта и вывести полученные данные в базу. Работа требует навыков веб-программирования для эффективного выполнения задачи.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Необходимо распарсить несколько ссылок с указанных файлов сайта и вывести полученные данные в базу. Работа требует навыков веб-программирования для эффективного выполнения задачи.
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