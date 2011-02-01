Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель. выполняет все вовремя, всегда на связи. стиль написания отличный. советую всем.
$20
10 баллов
14 лет назад
Прекрасный исполнитель, который выполнил все на совесть за более чем приятную для заказчика оплату. Рекомендую как честного и ответственного исполнителя с хорошим стилем письма!
Ответный отзыв
Андрей прекрасный заказчик, своевременная оплата, приемлемые сроки. Спасибо, Андрей за интеремный заказ, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$3
10 баллов
14 лет назад
Написание статей
Хороший исполнитель. есть свои нюансы
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда интересные заказы, своевременная оплата. Ольга, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга