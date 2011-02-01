Svetik11982

Светлана Svetik11982

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

cherry19
Ольга 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Рерайт для новичков
Отличный исполнитель. выполняет все вовремя, всегда на связи. стиль написания отличный. советую всем.
Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Рерайт 100 текстов
Прекрасный исполнитель, который выполнил все на совесть за более чем приятную для заказчика оплату. Рекомендую как честного и ответственного исполнителя с хорошим стилем письма!
Андрей прекрасный заказчик, своевременная оплата, приемлемые сроки. Спасибо, Андрей за интеремный заказ, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
cherry19
Ольга 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Начинающий рерайтер
Написание статей
Хороший исполнитель. есть свои нюансы
Отличный заказчик, всегда интересные заказы, своевременная оплата. Ольга, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга