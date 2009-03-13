Svetla

Светлана Svetla

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка рисунков для футболок

    Требуется дизайнер для партнерской программы интернет-магазина футболок www.tees.ru Необходимо разработать дизайны по заданным темам для их последующей печати на футболках. Требования к рисункам: - формат cdr; ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение каталога тематическими ссылками

    $50

    Требуется наполнять ссылками страницы каталога, ссылки необходимо разбивать по разделам. На одну тему(страницу) - 30-50 ссылок, разбитые на 5-7 разделов. Примеры наполненных страниц: http://www.alohatime.ru/t-shirts.html http://www.alohatime.ru/avatar.html http://www.alohatime.ru/alexander_bashlachev.html ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод текста английский-русский (туризм, города)

    Перевод описаний туристических мест (городов) Хорватии: особенности географии, исторические факты, достопримечательности и т.п. Один город - от 2 до 6 страниц формата А4. Требования к переводу: - адекватность ...

    Переводы3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

kisenish
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Наполнение каталога тематическими ссылками
Очень приятно работать. Всегда очень четкие и понятные задачи, быстрые ответы на возникающие вопросы, своевременная оплата. Работа с таким заказчиком - удовольствие.
К любым вопросам и пожеланиям подходит ответственно. Всё выполняет быстро и в нужный срок. Никаких проблем не возникает. Эффективное деловое общение. В общем, всё на 5+, абсолютно толковый работник, с которым приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
excellent
Freelancer 
42 года
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
$26
10 баллов
16 лет назад
Перевод текста английский-русский (туризм, города)
Очень понравилось работать над данным проектом. Предоставленный материал был разносторонним и интересным, общение со Светланой - легким и приятным. Кроме того, оплата была произведена точно в срок. Только положительные эмоции от сотрудничества со Светланой, которое, надеюсь, продолжится в дальнейшем.
Переводы Валерия выполнила быстро и качественно. К делу подходит ответственно. Никаких проблем при общении с ней не возникло. С удовольствием будут обращаться к ней и впредь!
Ответный отзыв
_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Перевод текста английский-русский (туризм, города)
Светлана предложила интересный проект, предоставила качественный материал для перевода, просто очень интересные исходники, с которыми хотелось работать. На всём протяжении сотрудничества Светлана "генерировала" хорошую, конструктивную, я бы сказал, теплую атмосферу работы, что, безусловно, сказалось и на ее качестве. Впечатления остались очень приятные)
К переводу Роман подошел добросовестно, проявив находчивость и заинтересованность. Тексты его переводов обладают приятной лексикой, читать их легко, удобно. Само общение с Романом складывается без проблем, по-дружески непринужденно. Обязательно буду обращаться к нему и впредь, и всем советую!
Ответный отзыв