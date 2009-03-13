Требуется дизайнер для партнерской программы интернет-магазина футболок www.tees.ru Необходимо разработать дизайны по заданным темам для их последующей печати на футболках. Требования к рисункам: - формат cdr; ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется наполнять ссылками страницы каталога, ссылки необходимо разбивать по разделам. На одну тему(страницу) - 30-50 ссылок, разбитые на 5-7 разделов. Примеры наполненных страниц: http://www.alohatime.ru/t-shirts.html http://www.alohatime.ru/avatar.html http://www.alohatime.ru/alexander_bashlachev.html ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Перевод описаний туристических мест (городов) Хорватии: особенности географии, исторические факты, достопримечательности и т.п. Один город - от 2 до 6 страниц формата А4. Требования к переводу: - адекватность ...Переводы3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
16 лет назад
Очень приятно работать. Всегда очень четкие и понятные задачи, быстрые ответы на возникающие вопросы, своевременная оплата. Работа с таким заказчиком - удовольствие.
Ответный отзыв
К любым вопросам и пожеланиям подходит ответственно. Всё выполняет быстро и в нужный срок. Никаких проблем не возникает. Эффективное деловое общение. В общем, всё на 5+, абсолютно толковый работник, с которым приятно сотрудничать!
$26
10 баллов
16 лет назад
Очень понравилось работать над данным проектом. Предоставленный материал был разносторонним и интересным, общение со Светланой - легким и приятным. Кроме того, оплата была произведена точно в срок. Только положительные эмоции от сотрудничества со Светланой, которое, надеюсь, продолжится в дальнейшем.
Ответный отзыв
Переводы Валерия выполнила быстро и качественно. К делу подходит ответственно. Никаких проблем при общении с ней не возникло. С удовольствием будут обращаться к ней и впредь!
$50
10 баллов
16 лет назад
Светлана предложила интересный проект, предоставила качественный материал для перевода, просто очень интересные исходники, с которыми хотелось работать. На всём протяжении сотрудничества Светлана "генерировала" хорошую, конструктивную, я бы сказал, теплую атмосферу работы, что, безусловно, сказалось и на ее качестве. Впечатления остались очень приятные)
Ответный отзыв
К переводу Роман подошел добросовестно, проявив находчивость и заинтересованность. Тексты его переводов обладают приятной лексикой, читать их легко, удобно. Само общение с Романом складывается без проблем, по-дружески непринужденно. Обязательно буду обращаться к нему и впредь, и всем советую!