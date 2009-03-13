Очень понравилось работать над данным проектом. Предоставленный материал был разносторонним и интересным, общение со Светланой - легким и приятным. Кроме того, оплата была произведена точно в срок. Только положительные эмоции от сотрудничества со Светланой, которое, надеюсь, продолжится в дальнейшем.