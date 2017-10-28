Svetlana1871

Светлана Svetlana1871

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Личный помощник, контент-менеджер, ассистент бизнес-тренера, корректор текста

Мое резюме можно увидеть здесь:

личного помощника - https://yadi.sk/i/z3MBkO1ws7Sjk

контент-менеджера - https://yadi.sk/i/q-gclCRCdAev8

ассистента бизнес-тренера -  https://yadi.sk/i/dZDrR_e2dAevQ

менеджера интернет-проекта -  https://yadi.sk/i/nCboMK05dAex8

Рекомендательное письмо - https://yadi.sk/i/8avJeQI7dAhF6

Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $500
#1239
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#6313