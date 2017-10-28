Личный помощник, контент-менеджер, ассистент бизнес-тренера, корректор текста
Мое резюме можно увидеть здесь:
личного помощника - https://yadi.sk/i/z3MBkO1ws7Sjk
контент-менеджера - https://yadi.sk/i/q-gclCRCdAev8
ассистента бизнес-тренера - https://yadi.sk/i/dZDrR_e2dAevQ
менеджера интернет-проекта - https://yadi.sk/i/nCboMK05dAex8
Рекомендательное письмо - https://yadi.sk/i/8avJeQI7dAhF6
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $500
#1239
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#6313