Оператор пк,переводчик,фоторедактор

Фотография, ретушь, замена фото, вставка лого и других элементов от 100 руб.

Копирайт, рерайт на любые темы 40 руб. за 1000 символов

Отзывы, комментарии к сайтам 10 руб. за отзыв / комментарий

Пишу стихи,а также перевожу тексты

Также пишу смешные шутки,креатывный и ответственный человек выполняю работу быстро и качественно.