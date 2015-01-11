Оператор пк,переводчик,фоторедактор
Фотография, ретушь, замена фото, вставка лого и других элементов от 100 руб.
Копирайт, рерайт на любые темы 40 руб. за 1000 символов
Отзывы, комментарии к сайтам 10 руб. за отзыв / комментарий
Пишу стихи,а также перевожу тексты
Также пишу смешные шутки,креатывный и ответственный человек выполняю работу быстро и качественно.
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Обработка фотографий
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от $10
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Стихи, Песни и Проза
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