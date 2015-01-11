Svetuk

Светлана Svetuk

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Оператор пк,переводчик,фоторедактор

Фотография, ретушь, замена фото,  вставка лого и других элементов от 100 руб.

Копирайт, рерайт на любые темы 40 руб. за 1000 символов

Отзывы, комментарии к сайтам 10 руб. за отзыв / комментарий 

Пишу стихи,а также перевожу тексты

Также пишу смешные шутки,креатывный и ответственный человек выполняю работу быстро и качественно.

Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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